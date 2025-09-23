De Luca, un miracolo su sanità e trasporti, lavoro prosegua

agenzia

Il presidente: "godo di ottima salute, anni passano presto"

CASERTA, 23 SET – “Nel 2015 siamo partiti da zero, e nella Sanità e nei Trasporti abbiamo fatto un miracolo, lavorando con serietà e rigore e senza pensare alle clientele. Mi auguro che tutto questo lavoro vada avanti: se lavorano e si mantengono su questa linea daremo una mano, perché dobbiamo sempre essere positivi, ma se si ammosciano, criticateli e contestateli, perché in Campania bastano pochi mesi per ritornare nella palude”. Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca è tornato sulle prossime elezioni regionali, senza mai citare il candidato della sua coalizione Roberto Fico, e aggiungendo: “io godo sempre di ottima salute. Occhio, perchè gli anni passano presto”. De Luca, a Sessa Aurunca in provincia di Caserta per la posa della prima pietra del nuovo ospedale, ha elencato i “successi” ottenuti dalla Campania durante i dieci anni del suo doppio mandato. “Nel campo sanitario – ha ricordato – siamo l’unica regione che sta realizzando dieci nuovi ospedali; e siamo terzi per esaurimento liste d’attesa. E pensare che sette dei dieci anni del mio mandato sono andati via tra Commissariamento nel campo sanitario, dal quale siamo usciti nel 2019, e il Covid”. Quanto ai trasporti, ha concluso, “abbiamo assunto tremila nuovi addetti nelle aziende, risanando l’Eav che aveva 700 milioni di euro e facendo crescere Air Campania, che prima era una piccola azienda”.

