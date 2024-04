Decaro in piazza, non ci facciamo ricattare da nessuno

agenzia

'Tanti in piazza,risposta a chi usa città per motivi elettorali'

BARI, 23 MAR – “È una risposta meravigliosa della città per la città, è una risposta a chi pensa di utilizzare la città per la propria campagna elettorale ed è soprattutto una risposta a chi dice che Bari è sotto il ricatto della mafia”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, al suo arrivo alla manifestazione ‘Giù le mani da Bari’.”Questa città – ha aggiunto – non si fa ricattare più da nessuno, né dalla mafia né dai politici perché la città negli ultimi 20 anni, con un lavoro quotidiano e faticoso, ogni giorno è diventata migliore. Si è rialzata, è cresciuta, ha recuperato la sua dignità, oggi è orgogliosa di essere ciò che è diventata”. Decaro ha spiegato che “noi baresi non ci vergogniamo più, siamo baresi e siamo orgogliosi di esserlo. Oggi ci sentiamo un po’ tutti baresi, anche i cittadini e sindaci venuti da fuori”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA