Deciso miglioramento meteo fino a sabato, per Pasqua peggiora

agenzia

ilMeteo.it,resta elevata attenzione su zone colpite da alluvioni

ROMA, 18 APR – Meteo in deciso miglioramento: almeno fino a sabato sera non sono previsti altri nubifragi o piogge tropicali. Tra Pasqua e Pasquetta, invece, si attiverà nuovamente un flusso mite ed umido nordafricano verso il Nordovest dove sono previsti altri accumuli di circa 30-50 mm. E’ quanto afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Nei prossimi giorni – annuncia – avremo ancora una risalita di aria calda ed umida dal Maghreb che porterà tra la Pasqua e la Pasquetta nuove precipitazioni sulle stesse zone: Sardegna e Nord-Ovest. Dovremo quindi mantenere elevata l’attenzione sulle zone colpite dalle alluvioni”. Sul resto del paese la vacanza pasquale sarà all’insegna di ampie schiarite. Sul versante adriatico e al Sud il periodo Pasqua-Pasquetta sarà asciutto, gradevole e anche soleggiato. Lunedì non mancheranno acquazzoni, oltre che al Nordovest e in Sardegna, anche al Centro e al Nordest, “ma tutto sommato – commenta Sanò – il tempo sarà accettabile, tipicamente primaverile con alternanza sole-nubi-scrosci”. “Va comunque prestata attenzione ancora al Nordovest – continua – dove il rischio frane e alluvioni persiste anche dopo il ritorno di momenti soleggiati”. Nel dettaglio – Venerdì 18. Al Nord: instabile al Nord Est, migliora altrove. Al Centro: rovesci sui monti e sulle Marche. Al Sud: miglioramento. – Sabato 19. Al Nord: molte nubi, qualche pioggia sulle Alpi e in Piemonte. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato. – Domenica 20. Al Nord: piogge al Nord-Ovest. Al Centro: maltempo in Sardegna, peggiora in Toscana. Al Sud: soleggiato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA