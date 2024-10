Decriptavano i canali delle paytv, sequestri per 500mila euro

agenzia

Indagini a Lecce. Vittime Sky, Mediaset Premium, Netflix e Dazn

LECCE, 05 OTT – Beni per circa 500mila euro – cinque immobili e due auto, una delle quali d’epoca – sono state sequestrate a conclusione di un’indagine della Guarda di finanza a carico di quattro persone che, in qualità di reseller, decriptavano e ritrasmettevano i segnali di Sky, Mediaset Premium, Netflix e Dazn, con particolare riferimento ai canali sportivi. Gli utenti finali pagavano il corrispettivo pattuito con ricariche su carte postepay riconducibili agli indagati e versando somme di gran lunga inferiori rispetto al canone dovuto al fornitore del servizio televisivo. I sequestri sono stati disposti dal gip di Lecce a carico del principale indagato sottoposto ad indagini, assieme ai tre presunti complici, per violazione della legge sulla protezione del diritto di autore e per autoriciclaggio.

