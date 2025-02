Del Negro resta alla direzione dell’Istituto di Oceanografia

agenzia

Confermata in carica fino al 31 agosto 2026

TRIESTE, 18 FEB – L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ha confermato l’incarico di Paola Del Negro come direttrice generale. La decisione rinnova la fiducia nella sua guida e nel percorso di crescita che l’Ogs ha intrapreso sotto la sua direzione: negli ultimi anni l’ente ha consolidato il proprio ruolo come punto di riferimento nel campo dell’oceanografia e della geofisica sperimentale, valorizzando competenze scientifiche, tecnologiche e gestionali all’avanguardia. Lo riporta una nota precisando che resterà in carica per i prossimi 18 mesi, fino al 31 agosto 2026. “Del Negro ha dimostrato grande capacità di visione e di gestione e la sua riconferma garantirà la necessaria continuità per l’ulteriore sviluppo delle iniziative intraprese, contribuendo a rafforzare il prestigio dell’Istituto a livello globale” ha detto Nicola Casagli, presidente dell’Ogs. “In questi anni abbiamo lavorato con determinazione per rendere il nostro Istituto un punto di riferimento scientifico a livello nazionale e internazionale. Il mio impegno sarà continuare a valorizzare le competenze del nostro personale, favorire la crescita dei ruoli più giovani e rafforzare le sinergie con il mondo accademico, istituzionale e industriale”, ha detto la confermata direttrice. Laureata in Scienze Biologiche, Del Negro è membro del Collegio di Dottorato in Biologia Ambientale dell’Università di Trieste. Tutor di numerosi dottorati di ricerca, ha una prolifica produzione scientifica ed editoriale con pubblicazioni su riviste ISI con Impact Factor. Ha preso parte a oltre 30 campagne oceanografiche nel Mare Adriatico, e a tre nel Mare di Ross (Antartide).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA