Delitto di Garlasco, convocata in caserma la madre di Sempio

agenzia

Domani sarà sentita a Milano dai carabinieri

PAVIA, 26 APR – Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio (indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco), è stata convocata dai carabinieri. Domani mattina, alle 10, verrà ascoltata nella caserma di via Moscova, a Milano, come persona informata sui fatti. Probabilmente gli investigatori la ascolteranno su alcuni elementi legati ai movimenti del figlio la mattina del delitto: gli orari degli spostamenti di Andrea Sempio e lo scontrino del posteggio di Vigevano (Pavia) che il ragazzo decise di tenere su suggerimento dei suoi genitori, come ha dichiarato sua madre in una recente intervista televisiva.

