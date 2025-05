Delitto di Garlasco, terminate le ricerche nel canale a Tromello

agenzia

I Vigili del fuoco stanno smontando le attrezzature

TROMELLO, 14 MAG – Sono terminate le ricerche dei Vigili del fuoco nel cavo Bozzani a Tromello, in provincia di Pavia, dove per tutta la giornata si sono svolti accertamenti dei Carabinieri che indagano nella nuova tranche d’inchiesta sul delitto di Garlasco, in cui il 13 agosto 2007 venne uccisa la 26enne Chiara Poggi e che vede indagato Andrea Sempio per omicidio in concorso. Delegati dalla Procura di Pavia, e a supporto dei carabinieri, i pompieri del nucleo Saf del Comando provinciale di Pavia hanno dragato un tratto del corso d’acqua, passo dopo passo, anche con i metal detector. Ora stanno smontando le attrezzature. Al momento non è chiaro se domani le ricerche verranno riprese.

