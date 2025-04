Dellantonio confermato alla guida del Soccorso alpino

agenzia

'Siamo un assetto fondamentale per il nostro Paese'

BOLZANO, 07 APR – Il trentino Maurizio Dellantonio, originario di Moena, è stato confermato nel fine settimana a Milano alla guida del Soccorso alpino e speleologico per il suo quarto e ultimo mandato. Insieme a lui sono stati eletti Alessandro Molinu di Buddusò (Sassari) come vicepresidente vicario, e Roberto Bolza di Pieve di Bono-Prezzo (Trentino) come vicepresidente. Completano la Direzione nazionale i consiglieri Alex Barattin (Belluno, Veneto), Luca Franzese (Cerchiara di Calabria, Calabria), Alberto Gabutti (Val della Torre, Piemonte), Pino Giostra (Cuneo, Piemonte), Fabrizio Masella (Genova, Liguria), Andrea Placido (Cagliari, Sardegna), Corrado Pesci (Roma, Lazio) e Renato Tessari (Bolzano, Alto Adige). Dellantonio, al termine dell’elezione, ha dedicato il suo primo pensiero “a tutte le volontarie e i volontari che ogni giorno, con dedizione e competenza, mettono a disposizione il proprio tempo, la propria esperienza e il proprio cuore per aiutare chi è in difficoltà. È per loro che assumo nuovamente questo impegno, con l’obiettivo di rappresentarli al meglio e dare voce al valore del loro operato. Il Soccorso Alpino e Speleologico è un assetto fondamentale per il nostro Paese: garantisce un servizio di altissima qualità, una presenza capillare in tutto il territorio nazionale e competenze tecnico-sanitarie riconosciute e indiscutibili. Sarà fondamentale, nei prossimi anni, proseguire lungo la strada tracciata in questi anni, accrescendo le nostre capacità, investendo nella formazione, promuovendo con ancora più forza la cultura della prevenzione e rafforzando la collaborazione con gli altri enti e istituzioni”.

