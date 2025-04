Delpini: ‘Chiesa ferita dal comportamento scandaloso di alcuni’

agenzia

L'intervento dopo l'arresto di un sacerdote per abusi su minori

MILANO, 17 APR – “La nostra Chiesa è ferita, il nostro presbiterio è ferito. Il comportamento scandaloso di alcuni di noi preti diventa una ferita per tutto il presbiterio, e tutti ne siamo umiliati e in qualche modo avvertiamo che è incrinata la fiducia verso tutti noi”. Sono le parole pronunciate dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, durante la Messa crismale di stamani in Duomo. Un intervento all’indomani dell’arresto di un prete ieri nel bresciano , e la denuncia di un altro nelle settimane scorse a Monza, entrambi accusati di abusi su minorenni.

