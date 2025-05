Delpini, non sono deluso, non mi aspettavo un Papa italiano

agenzia

L'arcivescovo, pontefice non europeo può essere un segno

MILANO, 23 MAG – “Non sono per niente deluso perché non mi aspettavo un Papa italiano, la caratteristica di essere italiano, argentino, tedesco, polacco è superficiale per valutare il Papa”. Lo ha spiegato l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, intervenendo allla presentazione del libro di Antonio Preziosi, ‘Linea segreta. I retroscena tra Stato e Vaticano’. “Ciascuno porta con sé la sua storia e la sua cultura ma sono convinto che il Papa non è un italiano, un americano, ma è un pastore servo dell’unita della chiesa cattolica – ha aggiunto -. Il fatto che questo Papa non solo non sia italiano, ma nemmeno europeo forse è un segnale di un declino complessivo dell’Europa che non esprime troppo il pensiero, la fede, una visione dell’economia a servizio del bene comune”. “Il tema è di quale Europa stiamo vivendo, il fatto di esprimere un Papa o meno può essere un segno – ha concluso -. Mi sembra rilevante che l’Europa ha bisogno di una rivoluzione culturale e morale che contrasti il declino”.

