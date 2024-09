Denuncia a Cremona, ‘insultato e picchiato perché omosessuale’

agenzia

Vittima un 42enne colpito al volto. Indaga la Polizia

CREMONA, 05 SET – “Insultato e pestato perché sono omosessuale”: nella ricostruzione dei fatti presentata dalla vittima nella denuncia depositata in questura, c’è il presunto movente omofobo dell’aggressione avvenuta ieri sera in centro a Cremona. Li, alle 21.30, un 42enne è stato colpito al volto con una lattina e, dopo il primo intervento del 118, è stato trasportato al pronto soccorso. La prognosi è di pochi giorni e sul caso indaga la polizia, che sta passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Un testimone, amico della vittima, racconta: “Stavamo camminando quando ci siamo imbattuti in un gruppo di ragazzi. Uno di loro, dopo aver adocchiato la borsa arcobaleno che il mio amico portava a tracolla, ha urlato ‘sei bellissimo’ aggiungendo un epiteto omofobo. Il mio amico ha reagito con parole piccate e quel punto lo stesso giovane che aveva pronunciato l’insulto si è avvicinato con fare minaccioso e lo ha colpito in pieno viso con una lattina procurandogli un taglio sulla guancia, a pochi centimetri dall’occhio; poi ha tentato di sferrargli un calcio al fianco, ma la borsa ha attutito il colpo”.

