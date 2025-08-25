Denuncia sui social, ‘insulti omofobi, spinte, poi derubato’

agenzia

Nel parcheggio vicino a un chiosco del Poetto di Cagliari

CAGLIARI, 25 AGO – Preso di mira nel parcheggio vicino a un chiosco del Poetto di Cagliari: prima lo hanno insultato con epiteti omofobi, poi lo hanno spinto e hanno urinato quasi sulle sue scarpe. La denuncia della vittima arriva dai social. “Un’aggressione piena di omofobia nella mia città, Cagliari – si legge su Facebook -, nel mio posto del cuore, nel mio guscio protetto, dove passo le sere d’estate con vecchi amici di sempre e con sempre di nuovi, perché mi piace stare attorno alle persone, farle sentire a proprio agio, confrontarmici, creare legami”. E ancora: “Ho lividi , tagli, non ho più un soldo liquido, non ho avuto più il mio telefono, le mie AirPods: tutto si sono rubati”. Il cellulare è stato poi ritrovato. Nella sua denuncia si parla anche di “una giovane ragazza abusata tra una palma esotica davanti all’ippodromo e un sedile di un auto, senza che nessuno la sentisse”. Una ricostruzione però, corretta dallo staff del chiosco Fico d’India, che replica sempre via Facebook: “Ci teniamo a esprimere la nostra massima vicinanza per quanto successo ieri notte. Altresì precisiamo che gli eventi da lui descritti nel post non sono avvenuti all’interno del Fico d’India ma nei parcheggi in via dell’Idrovora, e su segnalazione della stessa vittima il personale del locale è intervenuto tempestivamente chiamando le forze dell’ordine e dando la massima assistenza e supporto”. “In seguito ad un confronto con la pattuglia dei carabinieri e il personale dell’ambulanza intervenuti – proseguono i titolari del chiosco -, confermiamo che non vi è stata alcuna violenza sessuale nei confronti dell’altra persona soccorsa e citata nei racconti. I sanitari e i carabinieri sono intervenuti per un malore a seguito dello stato di agitazione della persona soccorsa. Ribadiamo la massima vicinanza ad entrambe le persone e prendiamo le distanze da qualsiasi atto di violenza possa essere successo a chiunque della nostra clientela”.

