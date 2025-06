Denunciati 5 attivisti per manifestazione ‘Pro Gaza’ a Vicenza

agenzia

Altri 6 invece per corteo 'No Tav' in stazione ferroviaria

VICENZA, 18 GIU – Sei persone sono state denunciate dalla questura di Vicenza per la manifestazione, dello scorso 30 marzo, contro l’offensiva israeliana nella striscia di Gaza ed in solidarietà al popolo palestinese. La protesta aveva visto una settantina di partecipanti, tra cui antagonisti dei centri sociali, che hanno inscenato un’estemporanea e non preavvisata manifestazione di contestazione davanti all’ingresso della base statunitense “C. Ederle”, per protestare contro la politica del presidente degli Usa. I sei indagati, secondo la questura, sarebbero gli organizzatori dell’evento e il loro ruolo sarebbe emerso dai loro interventi al megafono, qualificandosi poi come promotori della manifestazione. Analoga violazione è stata riscontrata dalla questura berica per altri 5 attivisti che, il 5 Aprile scorso, assieme ad un centinaio di manifestanti riconducibili al Movimento No Tav, si sono riuniti presso il bosco di Cà Alte e, successivamente, hanno diretto e coordinato un corteo oltrepassando il cancello scorrevole di accesso alla sede ferroviaria per poi incamminarsi lungo la strada sterrata, costeggiando i binari in direzione della stazione, preceduti dallo striscione “Stop Cantieri’

