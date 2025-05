Denunciato il negoziante che ha esposto cartello anti-sionista

agenzia

Consiglieri riformisti presentano l'esposto in Questura a Milano

Come avevano annunciato ieri i consiglieri dei Riformisti a Milano Daniele Nahum e Gianmaria Radice hanno presentato stamani denuncia in questura contro la merceria che esponeva il cartello ‘Israeliani sionisti non sono benvenuti qui’. “Il clima è preoccupante e denuncerò ogni episodio di antisemitismo e discriminazione razziale o basata sulla nazionalità che si verificherà in città”, ha dichiarato Nahum.

