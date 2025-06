Depistaggi Cucchi, condannato colonello Cc Sabatino

agenzia

Nel processo di appello. Prescrizione per il generale Casarsa

ROMA, 19 GIU – I giudici di appello di Roma hanno confermato la condanna ad 1 anno e tre mesi per il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino nell’ambito del procedimento sui depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi. I magistrati hanno, inoltre, confermato per Luca De Cianni la condanna a 2 anni e sei mesi. Riconosciuta la prescrizione per il generale Alessandro Casarsa, e per i militari dell’Arma Francesco Cavallo e Luciano Soligo. Assolti invece Massimiliano Colombo Labriola e Tiziano Testarmata, già condannati a 1 anno e 9 mesi. Ridotta la pena a 10 mesi per Francesco Di Sano.

