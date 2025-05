Deridono Polizia locale sui social, sindaco li denuncia

agenzia

Nel vicentino, filmata pattuglia uscita fuori strada

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA), 08 MAG – Deridono sui social una pattuglia della Polizia locale, uscita di strada mentre stava inseguendo una vettura, postando e commentando un video, e il sindaco li denuncia per diffamazione. Accade a Montecchio Maggiore, comune del vicentino, dove il 31 marzo scorso una vettura della Polizia Locale “dei Castelli”, impegnata nell’inseguimento di un’auto con un sospetto spacciatore di droga, aveva perso il controllo del mezzo, terminando la corsa a bordo strada. Poco dopo l’incidente, un ciclista aveva filmato la scena con lo smartphone, pubblicando il video sulla pagina Facebook “Sei di Montecchio Maggiore se” e accompagnandolo con frasi sarcastiche. Il post ha ricevuto centinaia di visualizzazioni e decine di commenti, tra i quali alcuni ritenuti denigratori ed ingiuriosi nei confronti degli agenti coinvolti nel sinistro e della Polizia Locale. Le indagini hanno portato all’identificazione e alla convocazione in comando di sei persone, quattro uomini e due donne, di varie età e nazionalità, residenti a Montecchio Maggiore e nel Vicentino, ma anche fuori provincia. Tutti sono stati denunciati per diffamazione aggravata. “Dispiace constatare – afferma il sindaco Silvio Parise – che mentre la Polizia Locale svolge il proprio dovere per tutelare la sicurezza pubblica, in particolare in contesti delicati come quelli legati allo spaccio, vi sia chi si permette di deridere pubblicamente, anche con frasi offensive, l’operato delle forze dell’ordine. La ritengo una mancanza di senso civico e di rispetto nei confronti delle istituzioni”.

