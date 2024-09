Desaparecidos: Malatto, ‘mi giudichi tribunale militare’

agenzia

Presentata eccezione al gup del Tribunale di Roma

ROMA, 09 SET – Una eccezione preliminare per chiedere di essere giudicato dalla giustizia militare italiana. E’ quanto formalizzato oggi davanti al gup di Roma dai difensori di Carlos Malatto, cittadino italiano e tenente colonnello dell’esercito di Buenos Aires, accusato di omicidio per la morte di otto persone nell’ambito del Piano Condor, l’azione delle giunte militari del Sudamerica contro gli oppositori politici messa in atto alla fine degli anni ’70. L’imputato sostiene di avere compiuto eventuali illeciti nel suo ruolo di militare e contro organizzazioni terroristiche. Una ricostruzione non condiva dalla Procura di Roma per la quale Malatto è stato autore di reati politici e non militari. Il giudice si è riservato di decidere nella prossima udienza fissata per il 4 novembre.

