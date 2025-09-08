Detenuta 26enne suicida a Sollicciano, procura apre inchiesta

agenzia

Fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati

FIRENZE, 08 SET – La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, sul suicidio della detenuta rumena di 26 anni trovata morta ieri nella sua cella nel carcere fiorentino di Sollicciano. La pm Ester Nocera ha delegato la polizia scientifica ad eseguire i rilievi nella cella, in cui è stato trovato il corpo della donna. La 26enne ad aprile scorso era stata condannata, in primo grado con rito abbreviato, a 4 anni e 8 mesi per l’aggressione ad un 91enne nel palazzo in cui viveva in via Maso Finiguerra, nel centro storico. La sentenza non era ancora definitiva, ma la donna, senza familiari a Firenze, era sottoposta a misura cautelare in carcere.

