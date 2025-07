Detenuti danno fuoco a materasso, otto agenti intossicati

agenzia

Ascoli. Sindacati agenti, chiudere reparto tutela salute mentale

Due detenuti del carcere di Ascoli Piceno nel reparto Articolazione tutela salute mentale (Atsm) hanno dato fuoco stamattina a un materasso e poi si sono barricati in cella. Sono stati messi in salvo ma, otto agenti di polizia penitenziaria sono rimasti intossicati e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il fuoco ha invaso il reparto e sono servite due ore per spegnere le fiamme. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria per voce del segretario provinciale Donatello Di Marzio. I detenuti avevano oggetti vietati come accendini e armi artigianali. Il Sappe chiede la chiusura del reparto Atsm.

