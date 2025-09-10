Detenuto appicca incendio in cella a Vicenza, 2 intossicati

agenzia

Agenti Polizia penitenziaria intervenuti per domare le fiamme

VICENZA, 10 SET – Nuovo episodio di violenza nel carcere di Vicenza, ieri, quando due agenti della Polizia penitenziaria sono rimasti intossicati dal fumo dopo che un detenuto, ristretto nei reparti del vecchio padiglione, ha appiccato un incendio domato poi dal personale in servizio. Le fiamme sono divampate nel reparto dove ci sono detenuti di difficile adattamento, che per fatti analoghi sono stati trasferiti da vari penitenziari d’Italia a Vicenza. Ingenti i danni, tanto da rendere la cella del detenuto inagibile. “Possiamo affermare che grazie al tempestivo intervento e alla professionalità del personale si è riusciti ad evitare il peggio”, il commento di Leonardo Angiulli, della Segreteria Triveneto Uspp.

