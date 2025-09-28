Detenuto di 21 anni si toglie la vita nel carcere di Pavia

agenzia

E' il 14/o suicido dal 2021 ad oggi

PAVIA, 28 SET – Ancora un suicidio nel carcere di Torre del Gallo a Pavia, il 14/o dal 2021 a oggi. A togliersi la vita è stato un detenuto di 21 anni, di origine nordafricana. A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia Pavese. Il giovane era entrato in carcere da pochi giorni. Secondo quanto si è appreso, il 21enne soffriva di problemi psicologici: per questo motivo la direzione lo aveva inserito in una sezione con detenuti in condizioni di fragilità. Il ragazzo avrebbe approfittato di un momento di bassa sorveglianza per strangolarsi con le lenzuola. Quando gli agenti di polizia penitenziaria si sono accorti di quanto era successo, lo hanno subito soccorso e il giovane è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo, ma è morto poco dopo il ricovero.

