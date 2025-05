‘Detenuto minore isolato senza finestre’, Garante chiede conto

agenzia

'Nessuna comunicazione ricevuta sui disordini a Bologna'

BOLOGNA, 05 MAG – Un isolamento durato cinque giorni per un detenuto minorenne chiuso in una cella senza finestre e senza materasso. A chiedere riscontro su quanto sarebbe avvenuto all’Istituto penale minorile di Bologna è il garante regionale per i detenuti in Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, in una comunicazione ai direttori dell’Ipm, del centro di giustizia minorile e al capo dipartimento giustizia minorile. Cavalieri ha appreso del fatto durante una visita al centro del Pratello, dopo i disordini avvenuti il 18 aprile, nel corso di colloqui con due giovani ristretti. Uno di loro è stato sottoposto all’isolamento e la cella, visitata dal garante, è al primo piano e si è presentata senza finestra nel bagno e con finestre vicino al letto, che, però, riferisce Cavalieri, risultano essere facilmente sollevabili ed estraibili dalle cerniere fissate al muro. Sarebbero quindi state tolte come forma punitiva. Sul punto il garante chiede in base a quale provvedimento è stato disposto l’isolamento, quale è stata la gestione del ragazzo durante il periodo e se, qualora confermati i fatti, è stato comunicato quanto avvenuto alla Procura minorile e al Magistrato di sorveglianza. Sempre sui disordini, il Garante ha fatto notare di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla direzione del carcere o dal centro giustizia minorile: ha chiesto quindi una ricostruzione, rilevando che nel corso di colloqui con due minori gli è stato riferito che il comandante della penitenziaria sarebbe entrato nella cella dove erano asserragliati i ragazzi vestendo casco e manganello. Cavalieri è stato anche alla sezione distaccata dei ‘giovani adulti’ alla Dozza. Ha segnalato, tra l’altro, pasti scarsi e poco graditi: nel giorno della visita, un piatto di riso, uno stracchino e un piatto di insalata e pane. Lungo il perimetro dell’edificio sono visibili molti rifiuti, anche alimentari, di cui è stata chiesta la rimozione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA