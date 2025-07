Detenuto psichiatrico innesca incendio e picchia agenti a Napoli

agenzia

Sette feriti a Poggioreale. ConSiPe: "Sicurezza a dura prova"

NAPOLI, 29 LUG – Momenti di tensione ieri sera, nella casa circondariale di Poggioreale, a Napoli, dove un detenuto affetto da disturbi psichiatrici ha dato fuoco a una busta della spazzatura e ad alcuni suppellettili della propria cella, provocando una situazione di emergenza. Lo rende noto la Con.Si.Pe.. L’intervento della polizia penitenziaria ha evitato conseguenze peggiori. Durante le operazioni di messa in sicurezza, però, il detenuto ha aggredito gli agenti intervenuti: sette poliziotti sono rimasti feriti e hanno ricevuto referti medici. Secondo il vicepresidente del sindacato Luigi Castaldo e il dirigente nazionale Santoriello, “la gestione dei detenuti psichiatrici sta diventando una delle principali criticità del sistema penitenziario, mettendo a dura prova la sicurezza degli istituti e la tenuta psicofisica del personale”. “È urgente – dichiarano i due sindacalisti – un intervento strutturale che preveda reparti specializzati, risorse adeguate e personale formato per affrontare situazioni di questo tipo. Le carceri non possono continuare a farsi carico, da sole, di problemi sanitari che richiedono competenze e strumenti specifici”.

