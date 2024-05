Detenuto scappa durante una seduta di fisioterapia, arrestato

agenzia

Pesaro, 30enne era uscito da finestra di un centro fisioterapico

PESARO, 27 MAG – Paura stamattina a Pesaro per la fuga di un detenuto 30enne, di origine magrebina, da un centro di fisioterapia dove era stato portato dalla polizia penitenziaria. L’uomo ha approfittato della seduta fisioterapica per uscire da una finestra e fuggire per i campi vicini. Scattate le ricerche, il 30enne è stato rintracciato e catturato dai carabinieri, insieme alla penitenziaria, a circa un chilometro di distanza dalla fuga. L’uomo era nascosto in un capanno agricolo: è detenuto nel carcere di Pesaro per scontare una pena relativa a reati come tentato omicidio e violenza sessuale, per fatti avvenuti a Milano, con fine pena 2029. Il 30enne è stato riportato in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e del processo per direttissima previsti per domani. Erano stati mobilitati per le ricerche almeno 30 uomini delle forze dell’ordine.

