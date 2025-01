Deve scontare 26 anni di carcere, disposti i domiciliari

agenzia

Accolta l'istanza per un 47enne reggiano per problemi salute

REGGIO EMILIA, 08 GEN – Deve scontare 26 anni di condanne cumulative per vari reati (spaccio di stupefacenti, truffa, estorsione, falso, evasione e inosservanza della sorveglianza speciale), ma per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per gravi problemi di salute. Si tratta di un 47enne di Scandiano, nel Reggiano, che nell’agosto scorso era finito in carcere dopo essere stato arrestato per evasione dai domiciliari – regime al quale era sottoposto – preso all’aeroporto di Verona, tornando dalla Tunisia dove era fuggito. Ora, in virtù delle sue condizioni di salute, il tribunale di Venezia ha concesso la detenzione domiciliare col dispositivo elettronico. La decorrenza della pena risalente al 2019, prevede la fine pena nel 2046. I carabinieri della tenenza di Scandiano hanno dato esecuzione al provvedimento, notificandolo presso l’abitazione dell’uomo.

