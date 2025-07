‘Devo andare a firmare in Questura’, e aggredisce autista bus

agenzia

Conducente colpito sulla linea Napoli-Caserta

NAPOLI, 20 LUG – Una “ennesima aggressione ad un lavoratore di un’azienda di trasporto pubblico locale” a Napoli viene denunciata dal sindacato Orsa. In particolare, “un autista di Aircampania, nel centralissimo Corso Novara è stato aggredito ed è dovuto andare in ospedale per ricevere le dovute cure. È accaduto prima della partenza della Linea denominata 03 che parte da Napoli ed arriva a Caserta via Caivano. Lo sconosciuto aggressore pretendeva di viaggiare senza pagare, asserendo che ‘aveva l’obbligo di firma alla Questura di Caserta’, come se fosse un titolo meritorio e pertanto si sentiva esentato dall’acquisto del biglietto”. L’autista lo ha invitato a scendere e l’uomo, “sulle prime, sembrava avesse acconsentito, ma poi giunto in prossimità della porta vicino al posto guida, approfittando che l’autista si era girato per sistemare alcune cose vicino al sedile, lo ha ripetutamente colpito al volto con diversi pugni e poi è scappato”. Il sindaco Orsa sottolinea che “ovviamente la corsa è stata soppressa, con evidente danno a chi voleva viaggiare avendo acquistato regolarmente il biglietto. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno avviato le indagini e speriamo che con l’aiuto delle immagini delle telecamere interne presenti sull’autobus si arrivi ad un arresto in tempi rapidi”.

