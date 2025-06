Dg Niguarda, ‘Adam migliora, iniziati interventi chirurgici’

agenzia

'Era pieno di schegge da capo a piedi, ci vorrà ancora tempo'

MILANO, 25 GIU – Il piccolo Adam, unico sopravvissuto di dieci fratelli a un raid israeliano e arrivato da Gaza in Italia per essere curato, “sta bene, nel senso che sta proseguendo con una certa intensità tutti i percorsi diagnostici e terapeutici, compresi quelli chirurgici. Li sta facendo giornalmente”: lo ha detto il direttore generale dell’Asst Niguarda Alberto Zoli a margine dell’evento ‘Intelligenza artificiale in sanità. Dalla visione all’esperienze dell’Ospedale olimpico per Milano Cortina 2026′. Quando è arrivato “era pieno di schegge dal capo ai piedi, ma quella, pur non essendo una cosa secondaria, è una situazione gestibile e trattabile. Il resto – ha sottolineato Zoli – sono lesioni di tipo nervoso e osseo, e quindi i trattamenti sono chirurgici”. Per Adam “è già finita la fase diagnostica e siamo nella fase terapeutica e chirurgica, ci vorrà certamente ancora un po’ di tempo” ha concluso Zoli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA