Diecimila euro di multa per le effusioni in pubblico

agenzia

All'isola Pescatori, la coppia è di Alessandria

STRESA, 24 GIU – Diecimila euro di multa per aver un rapporto sessuale in luogo pubblico, vicino ad altri turisti. Protagonisti della vicenda, accaduta all’isola dei Pescatori, sul lago Maggiore, nel territorio comunale di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola), sono due persone residenti in provincia di Alessandria. La coppia è stata sorpresa in un luogo parzialmente appartato, ma pubblico, dai carabinieri impegnati nel pattugliamento del lago a bordo della motovedetta. Ad allertare i militari erano stati alcuni turisti.

