Dies Natalis svetta a S. Sisto, assemblata macchina S. Rosa

agenzia

Esposta fino alla sera del trasporto il 3 settembre

ROMA, 09 LUG – Poco dopo le 18 la ditta Fiorillo, incaricata della costruzione, ha terminato l’assemblaggio della macchina di Santa Rosa. Da domani mattina viterbesi e turisti potranno ammirare la macchina, che rimarrà esposta fino alla sera del trasporto, il 3 settembre. Per proteggere il “campanile che cammina” dagli agenti atmosferici per questa lunga permanenza, si utilizzerà un telo trasparente con cui sarà ricoperta l’intera impalcatura. E per garantire la sicurezza, oltre ai soliti cavi di ancoraggio in acciaio, stavolta si è scelto di assicurare la struttura con due zavorre di cemento da 50 quintali ciascuna. Una serie di accortezze motivate dal fatto che per il Giubileo la macchina rimarrà esposta per due mesi, invece che essere assemblata alla fine di agosto, come di solito succede. Questo per permette ai visitatori di ammirare Dies Natali per tutta l’estate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA