‘Diffamò Foti’, Lucarelli condannata a risarcire 65mila euro

agenzia

La sentenza del Tribunale civile di Torino

MILANO, 08 MAG – Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli dovranno risarcire lo psicologo Claudio Foti – assolto in via definitiva per il caso Bibbiano – con 65mila euro, ai quali se ne aggiungono ulteriori 15mila per la sola Lucarelli. Lo ha deciso il Tribunale civile di Torino nell’ambito del procedimento per diffamazione per una serie di articoli usciti su Il Fatto Quotidiano tra il luglio del 2019 e l’ottobre del 2020. Articoli in cui il professionista appariva “colpevole di fatti di cui egli è totalmente estraneo” – si legge nella sentenza -, venendo indicato in particolare come l’autore di un “metodo” che avrebbe portato al suicidio la bidella di Cagliari Agnese Usai, indagata per abuso. Lucarelli avrebbe poi parlato di Foti come del responsabile di falsi abusi e manipolazioni di processi e di minori.

