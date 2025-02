Differenza Donna, l’11 febbraio sit in davanti alla Cassazione

agenzia

'Giustizia per Barbara', hostess molestata reagì dopo 20 secondi

ROMA, 05 FEB – Per l’11 febbraio alle 10 in piazza Cavour a Roma, davanti alla Corte di Cassazione, Differenza Donna ha promosso un sit-in di solidarietà nei confronti di Barbara, un’hostess che “aveva reagito dopo 20 secondi” alle molestie di un sindacalista e che poi ha denunciato. “In una sentenza della Cassazione, attesa nei prossimi giorni, dove si confermerà o meno l’assoluzione di un uomo che – ricorda Differenza Donna – in una saletta sindacale ha agito violenza sessuale nei confronti di un’hostess, si gioca la sicurezza di tutte noi. Non attenderemo in silenzio e ci ritroveremo sotto il Palazzo dei Tribunali, sede della Cassazione a Roma, perché saremo tutte insieme a Barbara a sostenere il suo coraggio e ad affermare la nostra libertà. Vogliamo dire forte e chiaro che non permetteremo a nessuno, e in un luogo di lavoro, di usare violenza contro di noi, tutte, nessuna esclusa. Confidiamo che la Giustizia stavolta arrivi davvero. Per Barbara, per noi”.

