Digitale, Valditara, componente umana va sempre rispettata



Ministro al G-Talk di Parma, 'ruolo docente mai in discussione'

PARMA, 30 MAG – “La componente umana e quindi la guida del docente e il ruolo centrale del docente devono essere sempre rispettati”. Così il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine del G-talk “Diritti nel web-Diritti e tutela dei ragazzi nel mondo digitale” organizzato dalla Gazzetta di Parma. Per i giovani “il digitale è una grande opportunità, ma può comportare anche notevoli rischi quindi si deve educare a un uso corretto del digitale. Basti pensare al cyberbullismo – ha aggiunto – un tema questo che ormai è di trattazione mondiale, anche al G7 ne parleremo”. Dal palco, nel corso della tavola rotonda, il ministro ha invitato i giovani presenti in auditorium Paganini a un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale. Con l’IA, ha detto, “non andrà mai messo in discussione il ruolo del docente”. Quest’ultimo, insieme a un “principio di responsabilità individuale” sono il faro con cui approcciarsi alla tematica digitale e tecnologica.

