Direttore Archivi, ‘tutto aperto ma in clima sobrietà’

agenzia

'Non ci saranno cerimonie, inaugurazioni o conferenze'

ROMA, 24 APR – “In occasione dell’80mo anniversario del 25 Aprile, gli Archivi di Stato di tutta Italia aderiscono con numerose iniziative e aperture straordinarie. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto del particolare momento di lutto per la scomparsa del Papa, senza cerimonie pubbliche, inaugurazioni o conferenze ufficiali, in un clima di sobrietà e raccoglimento”, rende noto la direzione Generale Archivi. “C’è un carnet ricco di eventi – spiega all’ANSA Antonio Tarasco, direttore generale degli Archivi – abbiamo 102 archivi ed è falso dire che non si deve celebrare la Liberazione, abbiamo solo evitato le inaugurazioni in pompa magna, sono inopportune ma non c’è nessuna chiusura, solo si evitano le cerimonie pubbliche”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA