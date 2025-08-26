Disabile in carrozzina rapinato in strada a Firenze

agenzia

L'8 settembre protesta dei residenti davanti alla prefettura

FIRENZE, 26 AGO – Disabile rapinato a Firenze della catenina d’oro che portava al collo. A denunciare l’episodio, avvenuto ieri attorno alle 18 in via Toselli, è il Comitato Cittadini attivi San Jacopino. “E’ accaduto proprio davanti al negozio colpito dalla rapina un paio di settimane fa”, la tabaccheria dove la titolare mise in fuga il malvivente. “Due, sicuramente minori, hanno aspettato che il povero portatore di handicap in carrozzina fosse sotto il ponteggio dove ci sono i lavori di ristrutturazione dell’edificio – racconta il presidente Simone Gianfaldoni – Gli hanno strappato la catena d’oro che aveva al collo”. Il ragazzo stava rientrando a casa con la spesa da un supermercato. “Le telecamere di un negozio vicino dovrebbero aver ripreso la scena, in pochissimi secondi si sono dileguati”, aggiunge Gianfaldoni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. “C’è immobilismo da parte delle istituzioni, non capiscono la gravità della situazione e l’esasperazione dei cittadini”, conclude il presidente del Comitato annunciando che lunedì 8 settembre ci sarà un presidio per la sicurezza davanti alla prefettura, in via Cavour.

