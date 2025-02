Disabilità, Locatelli incontra per la prima volta Garante Borgo

agenzia

Insieme a Vaia e Pelagatti

ROMA, 05 FEB – “Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare per la prima volta l’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità: il presidente Maurizio Borgo e i componenti, il professor Francesco Vaia e l’ingegnere Antonio Pelagatti. Un confronto prezioso per avviare una collaborazione concreta, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Avanti con impegno e determinazione!”. Lo fa sapere la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook.

