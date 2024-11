Disabilità, presidente Fish Falabella cavaliere della Repubblica

agenzia

Onorificenza conferita dal presidente della Repubblica

ROMA, 05 NOV – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al presidente della Fish Vincenzo Falabella l’onorificenza dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana. “Questo prestigioso riconoscimento – informa una nota della Fish – segna il coronamento di un impegno costante e profondo nella difesa dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La federazione esprime orgoglio per l’importante traguardo raggiunto, simbolo di un costante impegno collettivo per l’inclusione e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e delle loro famiglie”. “È un onore profondo – ha detto il presidente Fish e consigliere Cnel Vincenzo Falabella – ricevere questa onorificenza dal presidente Mattarella, che ancora una volta ha dimostrato sensibilità verso l’intero mondo che rappresento. Questo riconoscimento mi dà ulteriore motivazione per continuare a lavorare con determinazione e passione, senza mai scendere a compromessi sui diritti di cittadine e cittadini con disabilità. È un’emozione unica, frutto di un lavoro di squadra che trova il suo valore in Fish, una rete ampia di associazioni e persone che quotidianamente si impegnano per un futuro più equo e giusto. Spero ora di vedere risultati concreti nell’attuazione di politiche inclusive che possano rispondere ai bisogni e ai diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Voglio dedicare questo riconoscimento alla mia famiglia, a mia moglie Monica, mia figlia Allegra e alle tante persone con disabilità del nostro Paese. È il loro sostegno, la loro energia e la loro forza a rendere possibile questo cammino”.

