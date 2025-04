Disagi a Milano per problemi su Av, in ritardo treni dal sud

agenzia

Per alta velocità ritardi dai 40 ai 60 minuti, 110 da Livorno

MILANO, 05 APR – Disagi stamani anche a Milano a causa del guasto occorso a un treno tra Fidenza e Piacenza per un inconveniente tecnico che si è fermato in direzione Bologna. I treni dell’alta velocità provenienti dal sud hanno dai 40 ai 60 minuti di ritardo. Il record spetta a un convoglio proveniente da Livorno centrale che ha accumulato 110 minuti di ritardo per i problemi che ci sono anche sulla linea Roma-Grosseto.

