Disagi e ritardi sull’Av, prima a Firenze poi sulla Roma-Napoli

La mattina nello scalo fiorentino, verso normalità altra linea

ROMA, 20 APR – Disagi per chi viaggia in treno nel giorno di Pasqua. Ritardi fino a 90 minuti si sono registrati sulla linea dell’Alta velocità Roma-Napoli per un inconveniente tecnico verificatosi alle 15,00 vicino a Tora, in provincia di Caserta. I treni in viaggio, fa sapere Rfi, hanno registrato ritardi medi di 60 minuti, con punte fino a 90 minuti. Dalle ore 16 la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Tora e successivamente a San Giovanni, sta tornando gradualmente alla normalità dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Circolazione ferroviaria rallentata stamani lungo la linea Alta velocità, in prossimità di Firenze Castello, per un inconveniente tecnico a un treno. Gli effetti, spiega Rfi, si sono riversati su 27 treni Av, con ritardi fino a 50 minuti. I rallentamenti sono iniziati intorno alle 10:05, circa due ore dopo, alle 12:15 Rfi ha reso noto che la circolazione ferroviaria era tornata regolare a Firenze Castello dopo la risoluzione del guasto.

