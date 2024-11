Disastro ambientale, sequestrata maxi discarica nel cosentino

agenzia

Nel 2023 uscirono 15mila metri cubi di percolato finito in mare

SCALA COELI, 12 NOV – I carabinieri hanno sequestrato la discarica per rifiuti speciali non pericolosi, compreso l’invaso di 15.000 metri quadrati, a Scala Coeli, nel cosentino. Il complessivo dell’impianto è di oltre 10 milioni di euro. Nell’inchiesta, nata dopo lo sversamento, avvenuto il 22 giugno 2023, di 15.000 metri cubi di percolato, giunto nel mare Ionio attraverso i Torrenti Patia – Capoferro e il Fiume Nicà, sono indagati, per disastro ambientale, gli amministratori della società proprietaria della discarica, della società esecutrice dei lavori, della società che ha realizzato l’impermeabilizzazione dell’invaso, il direttore dei lavori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA