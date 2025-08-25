Disastro di Pioltello, ‘gestione sicurezza di Rfi fu corretta’

agenzia

Motivazioni assoluzione di vertici e dirigenti. Una condanna

MILANO, 25 AGO – Il processo non ha “consentito di accertare, al di là di ogni dubbio ragionevole, le ipotizzate carenze nel sistema di gestione della sicurezza ferroviaria imputate” all’amministratore delegato “alla luce del suo ruolo e delle sue prerogative all’interno di Rfi”. Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza del 25 febbraio sul disastro ferroviario di Pioltello del 2018, che causò tre morti e oltre 100 feriti. Verdetto con cui sono stati assolti 8 imputati tra vertici e dirigenti di Rete ferroviaria italiana, tra cui l’ex ad Maurizio Gentile e la società. Condannato solo l’ex responsabile dell’Unità manutentiva.

