Discussione per la musica alta, 28enne gravemente ferito

agenzia

A mezzogiorno fuori da un bar del Cremonese

CREMONA, 27 GIU – Colpito all’addome con una bottiglia rotta, un 28enne è stato gravemente ferito oggi a mezzogiorno fuori da un bar di Piadena Drizzona, in provincia di Cremona. Soccorso da alcuni avventori e poi dagli operatori del 118, quindi trasportato agli Spedali Civili di Brescia in elicottero, ha riportato lesioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti, ad innescare la lite sarebbe stata una banale discussione per la musica troppo alta. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti e quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato il 28enne straniero in un lago di sangue. Due gli aggressori: sono stati immediatamente fermati e accompagnati in caserma per essere interrogati. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica ma, stando alla prima ricostruzione il litigio sarebbe nato all’interno del locale, dove i due si sarebbero scagliati contro il 28enne accusandolo di disturbare con la musica alta riprodotta da una cassa o da un cellulare.

