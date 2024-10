Disinnescata bomba al confine, 4.200 evacuati tornano a casa

agenzia

L'operazione tra Nova Gorica e Gorizia è durata mezz'ora

GORIZIA, 20 OTT – È stata disinnescata stamani la settima bomba della Seconda Guerra mondiale trovata nel corso dei lavori alla nuova stazione ferroviaria della Transalpina, tra Nova Gorica (Slovenia) e Gorizia, avviati in vista di Go!2025. Le operazioni sono iniziate alle 10 e sono durate poco più di mezz’ora; si sono svolte senza alcun tipo di problema. In totale, sono state evacuate 1.167 persone in Italia e 3.025 cittadini sloveni. Il residuato bellico – che era stato sganciato da un aereo britannico – è stato neutralizzato dal Nus, l’Unità statale slovena per la protezione degli ordigni inesplosi. I circa 4.200 evacuati hanno già potuto rientrare nelle loro case dopo il via libera della Prefettura che ha coordinato l’operazione.

