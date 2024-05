Disinnescata bomba trovata davanti a un bar in Salento

agenzia

Confezionata artigianalmente con esplosivo da cava

(v. ‘Trovata bomba carta davanti a un bar…’ delle 14:00) (ANSA) – LECCE, 16 MAG – E’ stato disinnescato dagli artificieri dei carabinieri l’ordigno trovato stamani davanti a un bar di prossima apertura in piazza Villani a Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce. A quanto si apprende la bomba era di grandi dimensioni, confezionata artigianalmente con polvere pirica ed esplosivo da cava. Non è esplosa solo per un malfunzionamento. L’intera area è stata evacuata per permettere agli artificieri il disinnesco in sicurezza. Sull’accaduto indagano i carabinieri che stanno controllando le immagini delle telecamete di videosorveglianza installate nella zona. I titolari del bar, che hanno trovato l’ordigno, hanno dichiarato di non aver ricevuto minacce nè richieste di denaro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA