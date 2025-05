Disinnescata e fatta brillare una bomba d’aereo a Bologna

agenzia

Ordigno di fabbricazione americana della Seconda guerra mondiale

BOLOGNA, 25 MAG – Si sono concluse poco dopo le 10 le operazioni di disinnesco e successivo brillamento, condotte dai genieri dell’Esercito, di un ordigno trovato nel territorio del Comune di Bologna, via Prati di Caprara. La bomba di aereo, di fabbricazione americana, del peso complessivo di circa 53 chili, di cui 26 di tritolo, risalente al secondo conflitto mondiale, è stata ritrovata in pessime condizioni di conservazione. La bonifica, coordinata dalla Prefettura di Bologna e dal comando forze operative nord dell’Esercito, si è svolte in due fasi, durante le quali si è provveduto inizialmente alla neutralizzazione dell’ordigno attraverso la rimozione dei sistemi di innesco e, successivamente, al suo brillamento in un’area individuata e predisposta in modo da tutelare la pubblica incolumità. Durante le operazioni è stato necessario limitare il traffico aereo all’aeroporto di Bologna, interdire il traffico di alcune strade adiacenti alla zona di ritrovamento dell’ordigno ed evacuare circa 250 abitanti. Gli specialisti dell’Esercito di Castel Maggiore da inizio anno, nella propria area di competenza (Regione Marche, Umbria e nelle province di Bologna, Forlì Cesena, Rimini e Firenze) hanno fatto circa 115 interventi, con la distruzione di 119 ordigni, tra cui una bomba d’aereo da 500 libre rinvenuta nel porto di Ancona.

