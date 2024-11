Disordini a Milano, la Questura pensa a chiedere rinforzi

agenzia

Per eventuali nuove tensioni in vista della Prima della Scala

MILANO, 26 NOV – La Questura di Milano è orientata a chiedere rinforzi dopo i recenti disordini avvenuti al quartiere Corvetto, in periferia, che avvengono in quello che tradizionalmente, per l’ordine pubblico, è uno dei periodi più impegnativi dell’anno, che culmina nell’evento della Prima della Scala. I rinforzi, probabilmente una trentina di agenti, potrebbero essere utilizzati per le nuove, eventuali tensioni che potrebbero crearsi nel quartiere a sud est della metropoli, da anni già al centro di problemi di degrado e abusivismo. La tensione al Corvetto si è accesa dopo la morte di un 19enne durante un inseguimento con i carabinieri.

