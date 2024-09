Disordini a Regina Coeli, Sappe ‘pugno duro contro violenti’

agenzia

'Arresto in flagranza per i detenuti,isolamento e trasferimento'

ROMA, 26 SET – All’indomani dei disordini nel carcere romano di Regina Coeli, dove un gruppo di detenuti per protesta ha dato fuoco ad alcuni materassi, il sindacato Sappe invoca “il pugno duro contro i violenti”. “Ancora una volta follia e violenza nel carcere di Regina Coeli a Roma. Il personale della polizia penitenziaria che aderisce al Sappe torna a protestare con veemenza per una situazione esplosiva che era nota ai vertici dell’ Amministrazione penitenziaria nazionale e regionale ma rispetto alla quale nessun provvedimento era stato assunto”, denuncia Maurizio Somma, segretario per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Per il sindacato si tratta di “eventi conseguenti a una situazione di tensione carceraria già ampiamente evidenziata dal Sappe, per altro aggravata dalla mancanza di personale: chiediamo un sopralluogo tecnico da parte del Prap e una visita ispettiva da parte dell’Asl per valutarne l’idoneità sotto il profilo dell’igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro” prosegue il sindacalista. Mentre il segretario generale Donato Capece chiede “interventi urgenti e strutturali”. “Servono poliziotti e regole d’ingaggio chiare – dice – tecnologia e formazione per chi sta in prima linea nelle Sezioni, strumenti di difesa e contrasto delle violenze. Bisogna applicare ai violenti l’arresto in flagranza di reato per i detenuti che aggrediscono poliziotti penitenziari o mettono in grave pericolo la sicurezza del carcere, il carcere duro con isolamento fino a 6 mesi ed il trasferimento immediato in particolari sezioni detentive a centinaia di chilometri dalla propria residenza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA