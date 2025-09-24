Disordini corteo Bologna, giudice convalida arresto per tre

agenzia

Attivista a domiciliari, obbligo firma per altro,libera la terza

BOLOGNA, 24 SET – Sono stati convalidati dal Gip del Tribunale di Bologna, Roberta Malavasi, gli arresti dei tre giovani, fermati dalla polizia lunedì scorso in seguito ai disordini con le forze dell’ordine in occasione del corteo per chiedere lo stop al genocidio a Gaza. Si tratta di un 28enne bolognese, accusato di resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, di un 25enne originario del perugino, accusato di resistenza aggravata, lesioni e danneggiamento aggravato, e di una 22enne della provincia di Pavia, accusata di resistenza. La giudice, ha inoltre deciso di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari per il 25enne e l’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri per quanto riguarda il 28enne, mentre la ragazza è stata rimessa in libertà. I tre sono assistiti rispettivamente dagli avvocati Filippo Viggiano, Simone Sabattini e Manlio Notarstefano. Il pm, Flavio Lazzarini, aveva chiesto i domiciliari per il 28enne, la custodia cautelare nei confronti del 25enne, salva la disponibilità di un luogo idoneo alla esecuzione degli arresti domiciliari, e nessuna misura per la 22enne. Domani mattina, invece, si terrà la convalida per il quarto arrestato, un minorenne che si trova ai domiciliari.

