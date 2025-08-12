Disordini e fuochi ad Halloween, misure per 4 ragazzini

agenzia

L'indagine dei carabinieri nel Riminese

RIMINI, 12 AGO – Auto incendiate, balle di fieno andate a fuoco, cassonetti finiti in cenere e sterpaglie fumanti per quella che era stata una notte di Halloween da incubo in Valmarecchia, ad Ospedaletto di Coriano (Rimini). Era successo nella notte tra giovedì e venerdì, 31 ottobre 2024, quando un centinaio di giovanissimi erano stati identificati dai carabinieri e riconsegnati ai genitori. Ora a distanza di otto mesi i carabinieri della Compagnia di Riccione, all’esito delle indagini della Procura per i minorenni di Bologna, hanno notificato quattro misure cautelari emesse dal gip nei confronti di quattro ragazzini, ritenuti gli organizzatori dei disordini di Halloween. In particolare, per tre dei giovani, ritenuti centrali nella pianificazione e realizzazione degli episodi violenti, è stata disposta la misura della permanenza in casa con obbligo di non allontanamento e divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari. Per il quarto indagato, che aveva messo a disposizione un locale per la fabbricazione degli ordigni e mantenuto contatti con altri soggetti coinvolti, è stata invece applicata una misura prescrittiva con obblighi di rientro serale, divieto di frequentazione di determinati luoghi e di contatto con i coindagati.

