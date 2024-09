Dispersi sul monte Bianco, Andrea maratoneta e esperto di salite

agenzia

Gli amici sui social, 'non mollare, supererai anche questa'

MILANO, 09 SET – Non solo un appassionato di montagna ma un vero esperto: la pagina Facebook del 53enne Andrea Galimberti, disperso sul fronte francese del Monte Bianco insieme a Sara Stefanelli, racconta la sua passione per l’alpinismo e le arrampicate. Laureato al Politecnico di Milano, maratoneta, centochilometrista e sky runner, residente a Cabiate, nel Comasco, Andrea ha dedicato l’ultimo post sul suo profilo alla scalata del Cervino fatta con la “mia Sara”. “Dopo il classico corso di alpinismo tre mesi fa Sara inizia ad arrampicare con me. Davvero tanta roba da subito, in alta quota sul facile non ha problemi anzi va da Dio, e poi ‘Andre, io ho un sogno da sempre, arrivare in vetta al Cervino!!!’ la guardo negli occhi e ci leggo dentro una passione infinita, grande come la mia: ok Andre, ti tocca ancora il Mat” racconta lui in un lungo post. Per Andrea non è la prima (ma nemmeno la seconda volta). La prima sul Cervino (ovvero il Matterhorn) risale al 1998 con il Green Rock Alpine Club di cui è uno dei fondatori. Ma è anche membro del club dei 4mila, dove una classifica forse non aggiornata parla di 62 cime sopra appunto i quattromila metri scalate. Nel post sull’arrampicata sul Matterhorn dei giorni scorsi “in assoluto – ha scritto – è stata forse la mia più bella salita in alta quota di sempre, Sara sei stata semplicemente immensa sulla montagna più bella del mondo”. Ma sul suo profilo parla anche delle altre scalate dell’estate, il Walliser tour con cinquemila metri di dislivello, il monte Rosa e la Grigna. “Andre non mollare, la tua testardaggine ti farà superare anche questa” e “Forza Andrea e Sara, speriamo che il meteo sia clemente e che presto i soccorsi possano raggiungervi. Un abbraccio, non mollate!!” sono alcuni dei commenti apparsi nelle ultime ore sulla sua pagina.

