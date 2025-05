Disperso alpinista travolto da una valanga sul Gran Zebrù

agenzia

L'allarame è stato lanciato dal compagno di cordata

BOLZANO, 30 MAG – Un altoatesino risulta disperso sul Gran Zebrù, dopo essere stato travolto da una valanga. L’uomo, un 52enne di Laives, stava scalando la vetta del gruppo dell’Ortles, alta 3.857 metri, lungo il canalone est, quando si è staccata la slavina. L’alpinista è stato trascinato via per circa 300 metri dalle masse nevose, mentre il compagno di cordata, che si trovava solo a poca distanza, è stato solo sfiorato. L’amico ha subito lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti con elicotteri gli uomini del Soccorso alpino di Solda e quelli della Guardia di finanza. Le ricerche, per il momento, sono rimaste senza esito. I soccorritori tenteranno ora di localizzare il corpo grazie al segnale del cellulare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA